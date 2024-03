Rassemblement ULB Palestine Portes Ouvertes

Après un travail de recherche et négociations de plusieurs mois, l’ULB refuse toujours de rompre ses partenariats avec les entreprises militaires comme Thales et les universités israéliennes de Tel-Aviv, Jérusalem, et le Technion, qui forment et soutiennent activement l’armée.

Mettons leur la pression pendant la journée portes ouvertes du Mercredi 20 Mars. De 12h à 14h, rassemblement sur l’avenue Paul Héger, pour que l’université soit obligée de respecter ses propres engagements, comme elle l’a fait avec ses partenaires russes en 2022.