Rejoignez le canal Telegram Action Palestine BE !

Racismes / Colonialismes

Kit militant : Se mobiliser contre le génocide en cours à Gaza

Depuis plus de deux semaines, l’occupation israélienne a lancé une terrible offensive militaire sur Gaza faisant des milliers de victimes civiles palestiniennes. Tout cela est rendu possible par la complicité des puissances impérialistes occidentales qui apportent à Israël un soutien « inconditionnel » et une aide...