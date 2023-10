Sober Halloween

👾🎃 Halloween sobre 💀🧛

Allo  ? Oui  ? Oui  ?? Ah oui  !!! C’est Halloween  !!!!!!😈🎃👻✹

🧛‍♀🧙‍♀🕷 Zombie, vampires, sorciĂšres, elfes, fĂ©es et toutes autres crĂ©atures flamboyantes, c’est enfin le jour pour cĂ©lĂ©brer en grandes pompes la meilleure fĂȘte de l’annĂ©e
 🧝🧚‍♂🦇

🔮 Au programme 🔮

👕 16-19h un stand de sĂ©rigraphie pour imprimer des spooky spooky design (et peut-ĂȘtre croisĂ© Buffy The Bussy Slayer) (ramĂšne ton textile)

👩‍🎤un stand make up si tu as pas eu le temps de terminer le tien pendant que tu faisais ton trajet sur ton manche Ă balai

🥣 19-20h Des miam miam vegan, potirons et autres potions au bar

🎬 et surtout des films TPG mordant et sexy pendant l’aprĂšm

💉 Puis enfin une salle d’inject avec infirmiĂšr·e zombie mort-vivant·e mais hyper compĂ©tent·e pour te donner les elixirs hormonaux... (on a quelques aiguilles et seringues, ramĂšne ton matos si tu peux)

✹ Ă 20h le tout sublimĂ© des Ă©tincelles performiques ritualistiques de FĂ©e Niks

🎶 et Ă 21h30 des danses endiablĂ©es boum boum boum le grand sabbat en musique  !

💰 RamĂšne du cash pour le miam et le slurp et pour les participations bienvenues  !

À naast monique le 31 octobre, Ă©vĂ©nement en euphorie sobre 🥳👾👻