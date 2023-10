435e rassemblement devant l’ambassade israélienne

Racismes / Colonialismes

Rejoignez le canal Telegram Action Palestine BE !

« Action Palestine BE » est une initiative de citoyen.ne.s et de la société civile. L’objectif : organiser, coordonner, relayer, donner de l’ampleur à des initiatives de la société civile en faveur des droits des Palestiniens et d’une paix juste et durable. Une action est imminente, rejoins la : infos dans le...