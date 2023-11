Appel à diffusion : « Palestine Cinema Days »

Le but est de trouver des cinémas / lieux de diffusion pour projeter les films proposés, et de le faire tous au même moment : ce jeudi 2 Novembre à 20h00, heure locale du lieu de projection.

Tous les détails dans le mail ci-dessous (en Anglais).

Marquer notre soutien par la collaboration à ce festival, c’est aussi montrer que d’autres voix s’élèvent, que d’autres voix existent (à côté du discours affligeant des médias mainstream).

Chèr.es Allié.es, partenaires et ami.e.s,

Nous écrivons du milieu de l’obscurité qui a englouti la Palestine. Les médias internationaux et les discours publics officiels déforment le récit et continuent de déshumaniser les Palestiniens et leurs souffrances. Le génocide contre les Gazaouis et le peuple palestinien est en train d’être légitimé, et tout ce pour quoi nous nous sommes battus depuis 1948 est menacé.

Comme nos partenaires Film Lab Palestine ne sont pas en mesure d’organiser leur festival annuel cette année ; « Palestine Cinema Days », nous vous envoyons un e-mail aujourd’hui afin que nous puissions organiser ensemble ce festival dans le monde entier.

Nous vous demandons de participer à la création d’un espace de représentation, en remettant audacieusement en question le discours dominant et en amplifiant les voix palestiniennes.

Nous vous proposons de projeter un de Palestine ou sur la Palestine le 2 novembre 2023 à 20h, heure locale.

Cette projection serait précédée d’une brève compilation de vidéos de l’intérieur de Gaza.

Voici une liste de films disponible :

https://www.canva.com/design/DAFx5d...

Une fois que vous avez choix le film et l’endroit, envoyez un email à : farah.fayed@aflamuna.org et sandra.sayej@aflamuna.org

avec le nom du film, la ville et l’horaire.

Les fichiers des files vous seront alors envoyé, accompagné d’une éditorial qui, nous l’éspérons, pourra vous servir à introduir votre scéance, ainsi que des visuels pour vous aidez à la promotion de votre évènement.

[...]

Dear Allies, partners and friends,

We are writing in the midst of the darkness that has engulfed Palestine. International news outlets and official public discourses are distorting the narrative and continuing to dehumanize Palestinians and their suffering. The genocide against Gazans and the Palestinian people is being legitimized, and everything we’ve strived for since 1948 is under threat.

As our partners Film Lab Palestine are not able to host their yearly festival this year ; "Palestine Cinema Days", we are emailing you today so that we can together host this festival all over the world. We are asking you to participate in creating a space for representation, boldly challenging the prevailing narrative and amplifying Palestinian voices.

We propose that you screen a film either from Palestine or about Palestine on November 2, 2023, at 8 pm local time. This screening would be preceded by a brief compilation of videos from inside Gaza.

Here is a list of films for you to choose from :

https://www.canva.com/design/DAFx5d...

Once you have chosen the film and space, please email farah.fayed@aflamuna.org and sandra.sayej@aflamuna.org with the name of the film, the city, venue, and time.

They will send you the film files, along with an editorial that we hope can be used to introduce these screenings, as well as artwork that you can share to promote the event.

We are also collaborating with regional media partners, and we encourage you to do the same to disseminate information about this activity.

We understand that this is short notice, but unfortunately, we must act as soon as possible before the Palestinian narrative is further eroded. There is also significance in the choice of November 2, as it marks the date on which the Balfour Declaration was signed.

Today, our role as cultural organizers and storytellers is crucial to share the Palestinian story. We acknowledge that this action is just a small contribution, and we wish to honor those who have been tirelessly working to make a difference. These screenings are intended to support those who are fighting for a just tomorrow for Palestinians in their homeland.

In solidarity,

Stephano Mendelek

AFLAMUNA