[Chili] Cinq prisonniers Mapuches en grève de la faim et de la soif

Économie / Anticapitalisme

La fondation Marius Jacob a besoin de vous pour passer à la vitesse supérieure !

Cela fait maintenant plus de quatre ans que la fondation Marius Jacob soutient financièrement des mouvements sociaux qui résistent aux injustices, des collectifs qui tentent des actions plus directes, des alternatives qui font le pari de la solidarité. On a commencé petit, avec passion et révolte. Depuis nos débuts,...