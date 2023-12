[Argentine] Affrontements au procès de policiers assassins d’un militant Mapuche

3 décembre - 15h00 -

Centres fermés : appel à solidarité avec les détenu.e.s

📢 Getting The Voice Out soutient la lutte des détenu.e dans les centres fermés en transmettant leurs témoignages et en luttant contre les expulsions. Les contacts avec les détenu.e.s sont un moyen de soutenir et de recueillir leurs témoignages. Leur diffusion permet de faire connaître l’existence-même de ces lieux...