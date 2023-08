Droits à l’asile en dignité/Rights to asylum in dignity/Recht op asiel in waardigheid

Des nombreuses décisions de refus ont été prises par le CGRA

(Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides ) dans des procédures de demande d’asile . Ces candidats à l’asile ont pourtant droits d’introduire un recours auprès du CCE ( Conseil du contentieux des étrangers).

Par le biais de cette manifestation, nous souhaitons demander au CCE de bien examiner chaque dossier et de déclarer ses contre-avis pour les dossiers du CGRA où la décision négative ne soit pas justifiée ou suffisamment pas claire.

Notre action n’est pas de contestation. Elle est motivée par une demande de justice, nous demandons au CCE de vérifier que les decisions prises par le CGRA soient justes et conformes aux lois et pas arbitraires.

C’est pour cela que nous rassemblons devant le tribunal de la justice le 08 septembre.2023 vers 14h -17h

Vous êtes le bienvenue chaqu’un et chaqu’une.

Many refusal decisions have been taken by the CGRA

(General Commissioner for Refugees and Stateless Persons) in asylum application procedures. However, these asylum applicants have the right to appeal to the CCE (Foreign Litigation Council) Through this event, we would like to ask the CCE to carefully examine each file and to declare its counter-opinions for the CGRA files where the negative decision is not justified or sufficiently unclear. Our action is not contesting. It is motivated by a request for justice, we ask the CCE to verify that the decisions taken by the CGRA are fair and in accordance with the laws and not arbitrary.

This is why we are gathering Infront of the court of justice on September 8th.2023 from 2 p.m - 5 p.m.

you are welcome everyone.