Revendications des Réfugiés Afghans Sans-Papier, le 23 Juillet 2023

Notre rassemblement du 23 juillet 2023 devant le bureau du commissariat général aux réfugiés et apatrides (CGRA) s’est bien passé.

On a froid au dos quand on voit un jeune de 14 ans refusé par cette administration, ce mineur n’est pas le seul et il y en a des centaines d’autres dont la demande d’asile est refusé collectivement.

La politique de non-acceuil qui ne propose aucun espace (comme un lieu stable a l’attente durant la procédure d’asile) et qui finit par des refus collectif.

Vivre dans clandestinité en Belgique. Ce n’est pas leur choix.





Madame Nicole de Moor

NOTRE REVENDICATIONS RESTENT INCHANGÉES

Prise en considération des dossiers des demandeurs/euses d’asile débutés.

Réactivation du séjour au statut de protection subsidiaire aux ressortissants afgan.e.s .

La régularisation de tous les candidats à la régularisation .

Fermeture des centres fermés .

Arrêt d’explusion .

La liberté de mouvement pour tous et toutes .

Mettre fin à la criminalisation des sans-papiers et demandeurs d’asile.

Le respect des droits fondamentaux.

Le respect et l’application des droits de l’enfant.

Nous continuerons de revenir jusqu’à ce que justice soit faite aux Afghan.e.s.

Ces personnes en recherche de sécurité et d’une vie digne et humaine ne bougeront pas d’ici.

Ils/elles ont parfaitement le droits de s’installer dans leur pays d’accueil.