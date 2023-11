L’Actu des Oublié.es • EP4 & HS2 • Gentrification

Cette semaine, cap sur l’Espagne et la Grèce pour nous intéresser à la gentrification et à la touristification dans les villes européennes. Comment s’installe la gentrification, comment ronge t-elle les espaces publics, expulse les précaires et déstructure l’économie locale. Surtout, au profit de qui et dans quel but ? Comment s’y opposer ?

Avec Marietta, habitante d’Athènes, membre de l’espace social libre Altaï à d’Exarchia et du collectif ARGG, Action contre la réhabilitation et la gentrification.

Si le player ne fonctionne pas, écoutez ici !

Episode 4

Entretien HS2

