Écologie

Les Rencontres du Commun - Imaginer des résistances créatives et joyeuses

Une soirée pour penser et imaginer des résistances créatives et joyeuses, pour allier créativité et activisme dans notre envie d’agir pour la justice écologique et sociale. Une journée de réflexion sur nos modes d’action et sur la nécessité d’envisager la désobéissance civile comme une réponse à la crise de l’Etat...