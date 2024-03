Pendant un mois, le Sénégal s’est retrouvé plongé dans le noir. Le 3 février, Macky Sall annonce qu’il annule l’élection présidentielle prévue trois semaines plus tard. Aveu de faiblesse du président après de nombreuses tentatives d’éliminer les candidats de l’opposition à sa succession, en particulier ceux qui représentent une alternative au système néocolonial.

Près de deux mois plus tard, l’élection vient finalement d’avoir lieu et l’on semble se diriger vers une victoire de Bassirou Diomaye Faye, qui se revendique d’un panafricanisme de gauche et veut abolir le franc CFA.

Si le player ne fonctionne pas, écoutez ici !

MEDIAS

Afrique XXI, France 24, TV 5 Monde, Mediapart, Basta.

MUSIQUE

1’15 Bu Ko Sax — Jéem

11’03 Thiat — Mackycratie

24’26 — Fou malade, Cool10, Kab2seus, Magui, Kilifeu, Bm Jaay, Aroo, Xuman, Simon et Iss 824

VISUEL

Affiche d’une journée ville morte, 14 février 2024