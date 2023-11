Palestine rassemblement tous les soirs à la gare centrale !

Extrême-droite / Antifascisme

De nouvelles actions de soutiens aux peuples de Palestine

En plus de la grande manifestation européene du samedi 11 novembre, les actions de solidarités pour réclamer un cessez-le-feu et la fin de l’occupation continuent en Belgique et ailleurs. 60 000 personnes réunies en soutien à la Palestine à Bruxelles 60 000 personnes se sont réunies à Bruxelles samedi 11...