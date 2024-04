Les moments de débats et d’échanges d’idées (dans des groupes militants, en famille ou entre ami·es, collègues, etc.) peuvent être source de tensions et de difficultés. Il s’y joue des mécanismes de domination que tantôt nous subissons, tantôt nous reproduisons, le plus souvent sans même nous en rendre compte. Ces mécanismes peuvent être d’ordre structurel (propre à la structure, qu’elle se revendique ou non pyramidale), systémiques (un ensemble complexe d’interactions) ou rhétoriques (techniques d’argumentation). Lors de ces deux journées, nous nous questionnerons sur nos habitudes de communication, en réfléchissant à comment les rendre plus fluides et inclusives.

Nous proposerons différentes animations et moments de réflexion autour des prises de parole. Notre méthode sera donc exclusivement participative.

Programme

* animations autour de l’importance du cadre dans la manière dont on va prendre (ou non) la parole ;

* atelier réflexif autour de l’implication des mécanismes de domination systémiques dans les prises de parole ;

* expérimentation de différents outils de répartition de la parole.

Animatrices

Marie François, animatrice socioculturelle pour le Centre Librex

Morgane Borensztejn, formatrice à la Ligue des Droits Humains

INFOS PRATIQUES

* Quoi ? Deux jours d’atelier participatif autour des prises de parole

* Quand ? Les 16 et 17 avril 2024 de 9h30 à 17h00

Note : nous avons conçu ces deux journées de manière articulée, il est donc demandé aux participant·es de s’engager pour les deux jours

* Où ? Au Centre Librex : 66 rue Coenraets – 1060 Bruxelles.

* Pour qui ? Ouvert à toustes. Pas de prérequis nécessaire.

* Tarif : 10 € (la participation financière ne doit pas être un frein).

Payement sur BE05-0680-6844-8075 (Centre Librex) + votre nom, prénom et « Prise de paroles avril 2024 ».

* Inscription : Via le formulaire que vous trouverez en suivant ce lien : https://centrelibrex.be/rendez-vous/16-et-17-04-2024-atelier-participatif-autour-des-prises-de-parole/

* Infos/Contacts

Marie François, animatrice socioculturelle pour le Centre Librex

mfrancois@centrelibrex.be

Morgane Borensztejn, formatrice à la Ligue de Droits Humains

mborensztejn@liguedh.be

Cet événement est le fruit d’une collaboration entre

La Ligue des Droits Humains et le Centre Librex.