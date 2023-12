Bruxelles : 20 millions de subvention en moins pour les CPAS en 2024 : une politique de précarisation

La Région a néanmoins décidé de diminuer ses subventions de 28 à 8 millions d’euros cette année. Si l’action des CPAS était déjà limitée, elle le sera davantage en 2024, alors qu’ils représentent le dernier filet de sécurité pour des milliers de personnes précarisées à Bruxelles.

De nombreux·ses Bruxellois·es passent par le CPAS pour obtenir des aides financières et administratives. Depuis 2019, ces chiffres sont en constante augmentation : rien qu’à Saint-Gilles, le nombre est passé de 6.000 à 9.000 demandeur·ses d’aide, tandis qu’à Schaerbeek, la hausse représente environ 15%. Ceci témoigne de l’appauvrissement d’une partie de la population bruxelloise à la suite de l’augmentation globale du coût de la vie dû aux crises successives des dernières années.

Cette décision de la Région devrait entraîner la suppression de 200 emplois dans les CPAS à Bruxelles. Pourtant, à l’heure actuelle, « dans de nombreuses communes, les usagers doivent attendre longtemps avant de pouvoir être aidés vu la surcharge de travail et le manque criant d’effectifs ». La suppression de ces 200 emplois va renforcer « la pauvreté et le non recours au droit et poussera de nombreux bruxellois dans la misère » selon les organisations syndicales bruxelloises (CGSP, CSC et SLFP).

Les organisations syndicales poursuivent : « Cette attaque frontale du gouvernement bruxellois sur nos services publics aura également des impacts très négatifs sur les travailleurs sociaux et donc sur la qualité du service rendu à la population : surcharge du travail qui engendrera de nouveaux burnouts, diminution de la qualité du suivi social, détérioration du bien-être au travail, renforcement de la précarité de l’emploi ».

Alain Maron (Ecolo), Ministre-Président de la Région Bruxelloise, défend le retrait de subventions : « Jamais la Région n’a apporté autant de moyens aux CPAS, et la situation le justifiait. Il a toujours été annoncé qu’il s’agissait de moyens exceptionnels. » Les chiffres cités plus haut démontrent cependant que les Bruxellois·es ne sont pas sorti·es de la période de crise indemnes. Le retrait de la majorité des subventions exceptionnelles va indéniablement renforcer cette précarité.