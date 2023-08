[Revue] 150 000 Chomeur.euses exclues en 2024 ? (ENSEMBLE n°110)

A son sommaire vous trouverez notamment :

Un dossier « 155.000 #chômeurs.euses menacés d’exclusion après 2024 ? » sur le projet de limitation dans le temps des allocations de chômage.

Ce dossier présente le nouveau front politique (allant de Vlaams Belang à Vooruit, en passant par la N- VA , le VLD , le CD &V, le MR et Les Engagés) qui s’est constitué en vue de la casse de la moitié de l’assurance chômage et de l’exclusion des 155.000 personnes titulaires d’allocations de chômage "depuis deux ans ou plus".

Il explique également les conséquences d’une telle réforme, quels sont les exclu.e.s qui auraient droit à l’aide du CPAS , à quelles conditions, qui n’y aurait pas droit, ou encore comment seraient répartis géographiquement ces futurs exclu.e.s du chômage.

La conclusion est limpide : ce serait une catastrophe sociale majeure pour les familles concernées mais aussi une démolition du caractère fédéral de la sécurité sociale et de la Belgique. Dans une interview, Thierry Bodson ( FGTB ) sonne l’alarme et indique qu’en 2024 cette proposition sera mise sur la table des négociations pour la formation d’un nouveau gouvernement fédéral. Khadija Khourcha ( TSE - CSC ) dénonce également ce projet et rappelle que ce n’est pas en coupant leurs allocations des chômeurs.euses qu’on les aides à accéder à un emploi (de qualité). Plusieurs articles sont par ailleurs consacrés aux allocations de chômage sous différents angles et prolongent ce dossier.

l’écosocialisme » revendiqué par le Président du dans "La Vie Large Manifeste écosocialiste", son dernier livre ? Les socialistes peuvent-ils se projeter dans l’avenir sans critique du courant social-libéral ? C’est, entre-autres, ce que nous tentons d’éclaircir à travers une interview de Paul Magnette. Plusieurs articles évoquent différents dispositifs ayant trait à la pauvreté . Bernadette Schaeck (aDAS) développe une lecture critique du logiciel " REDI " actuellement promu par le Ministère de l’intégration sociale pour "objectiver" le montant d’aides sociales octroyées par les CPAS . Des membres du Service de lutte contre la pauvreté et de l’Institut Fédéral des Droits Humains font le point sur l’existence de règlements communaux réprimant de façon illégale la mendicité. Yves Martens ( CSCE ), pour sa part, dresse un bilan du conclave budgétaire de la coalition Vivaldi de mars 2023 du point de la revalorisation (programmée et partiellement abandonnée) des allocations sociales.

et de son rédacteur en chef, Alexandre Penasse, qui s’étonne publiquement qu’on lui impute un rapprochement avec l’extrême-droite... à la tribune d’un colloque où lui-même introduisait l’intervention de Virginie Joron, député du Rassemblement National. Enfin, Gérald Hanotiaux ( CSCE ) poursuit son enquête sur l’exclusion sociale des personnes électrosensibles, cette fois-ci en donnant la parole à différents acteurs institutionnels qui ont rencontré la question de l’électrosensibilité. Véronique Ghesquière, cheffe du service « Handicap/Convention ONU » d’Unia, l’organisme chargé de veiller à l’égalité des chances et qui reçoit depuis quelques années des signalements de discriminations de personnes #électrosensibles. Thomas Gérard, conseiller en prévention à la CSC Liège-Verviers-Ostbelgien. Benoît Piedboeuf ( MR ), bourgmestre d’une commune rurale de Wallonie s’engage à maintenir une zone de son territoire à l’abri des rayonnements électromagnétiques, émis par les antennes de téléphonie mobile.



Le numéro peut être téléchargé ici : www.ensemble.be

Il a bénéficié des beaux dessins de Pawel Kuczynski et de Manu Scordia.