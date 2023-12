Fin de bail : achetons le Nova !

Le bail du Nova arrive à échéance en mai 2024. Pour survivre à la pression immobilière croissante, en se propulsant dans le futur et en pérennisant sa liberté éditoriale, le Nova s’est inventé un propriétaire idéal : Supernova Coop ! Cette société coopérative d’économie sociale vous est présentée en long et en large dans cette brochure. Sa mission ? Maintenir à long terme le Nova, ou toute autre activité culturelle menée dans un esprit similaire, en échange d’un loyer modeste. Pour ce faire, elle doit réunir d’ici au 31 mars prochain, la somme nécessaire à l’achat d’une emphytéose de 68 ans. Aujourd’hui, Supernova Coop fait appel à vous. Vous pouvez contribuer à rendre ce rêve possible en achetant une ou plusieurs parts dans la coopérative. La mise de départ est de 50€, mais il est possible de souscrire autant de parts que vous le voulez. Le site de Supernova et sa FAQ détaillent les tenants et aboutissants de ce projet. Cette séance d’information en fera de même, dans un mode non virtuel et plus chaleureux !

info & prise de parts : www.supernova.coop