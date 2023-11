ça brame au 370

Au programme 𝘀𝗮𝗺𝗲𝗱𝗶 𝟮𝟱 𝗡𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯 :

𝟭𝟯𝗵 | Ouverture des portes, cafés et gâteaux

𝟭𝟰𝗵-𝟭𝟱𝗵 | 𝗖𝗲𝗿𝗰𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗼𝗹𝗲𝘀⁽*⁾ avec Laure Chartier

𝘖𝘯 𝘦𝘴𝘵 𝘯𝘰𝘮𝘣𝘳𝘦𝘶𝘹𝘴𝘦𝘴 𝘢̀ 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘴𝘦𝘳 𝘥’𝘶𝘯𝘦 𝘷𝘶𝘭𝘷𝘦. 𝘔𝘦̂𝘮𝘦 𝘴𝘪 𝘰𝘯 𝘭’𝘢𝘱𝘱𝘳𝘦́𝘩𝘦𝘯𝘥𝘦 𝘥𝘦 𝘮𝘪𝘦𝘶𝘹 𝘦𝘯 𝘮𝘪𝘦𝘶𝘹, 𝘰𝘯 𝘦𝘴𝘵 𝘱𝘢𝘴 𝘵𝘰𝘶𝘫𝘰𝘶𝘳𝘴 𝘢̀ 𝘭’𝘢𝘪𝘴𝘦 𝘥𝘦 𝘱𝘢𝘳𝘭𝘦𝘳 𝘥𝘦 𝘴𝘢 𝘴𝘢𝘯𝘵𝘦́ 𝘷𝘶𝘭𝘷𝘢𝘪𝘳𝘦. 𝘖𝘯 𝘯𝘦 𝘴𝘢𝘪𝘵 𝘱𝘢𝘴 𝘵𝘰𝘶𝘫𝘰𝘶𝘳𝘴 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘧𝘢𝘪𝘳𝘦, 𝘭𝘦𝘴 𝘮𝘦́𝘥𝘦𝘤𝘪𝘯𝘴 𝘯𝘦 𝘴𝘰𝘯𝘵 𝘱𝘢𝘴 𝘵𝘰𝘶𝘫𝘰𝘶𝘳𝘴 𝘴𝘢𝘧𝘦. 𝘊𝘦 𝘨𝘳𝘰𝘶𝘱𝘦 𝘥𝘦 𝘱𝘢𝘳𝘰𝘭𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘰𝘴𝘦 𝘶𝘯 𝘦𝘴𝘱𝘢𝘤𝘦 𝘴𝘢𝘧𝘦 𝘦𝘵 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪𝘦𝘭 𝘰𝘶̀ 𝘥𝘦́𝘱𝘰𝘴𝘦𝘳, 𝘦́𝘤𝘩𝘢𝘯𝘨𝘦𝘳, 𝘴’𝘦𝘯𝘵𝘳𝘢𝘪𝘥𝘦𝘳 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘴𝘦 𝘳𝘦́𝘢𝘱𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪𝘦𝘳 𝘯𝘰𝘴 𝘷𝘶𝘭𝘷𝘦𝘴 !

𝟭𝟱𝗵𝟯𝟬-𝟭𝟳𝗵 | 𝗔𝘁𝗲𝗹𝗶𝗲𝗿 𝗰𝗼𝗿𝗽𝗼𝗿𝗲𝗹 : 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗿𝗲 𝘀𝗮 𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲⁽*⁾ avec Sarah Gödert (infos à venir)

𝟭𝟳𝗵𝟯𝟬-𝟭𝟴𝗵𝟯𝟬 | 𝗔𝘁𝗲𝗹𝗶𝗲𝗿 𝗲́𝗰𝗿𝗶𝘁𝘂𝗿𝗲/𝗽𝗲𝗶𝗻𝘁𝘂𝗿𝗲 ⁽*⁾avec Aurélie Trivillin et Alison Bousten

𝘈𝘷𝘦𝘤 𝘯𝘰𝘵𝘳𝘦 𝘢𝘵𝘦𝘭𝘪𝘦𝘳 ’𝘮𝘰𝘵𝘴 𝘦𝘵 𝘤𝘰𝘶𝘭𝘦𝘶𝘳𝘴’ 𝘰𝘯 𝘷𝘰𝘶𝘴 𝘪𝘯𝘷𝘪𝘵𝘦 𝘢̀ 𝘥𝘦́𝘤𝘰𝘶𝘷𝘳𝘪𝘳 𝘦𝘵 𝘢̀ 𝘮𝘦́𝘭𝘢𝘯𝘨𝘦𝘳 𝘤𝘦𝘴 2 𝘮𝘰𝘯𝘥𝘦𝘴 𝘦𝘵 𝘥𝘦 𝘷𝘰𝘪𝘳 𝘰𝘶̀ 𝘤𝘦𝘭𝘢 𝘯𝘰𝘶𝘴 𝘮𝘦̀𝘯𝘦. 𝘐𝘯𝘷𝘪𝘵𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘢̀ 𝘫𝘰𝘶𝘦𝘳, 𝘢̀ 𝘴𝘦𝘯𝘵𝘪𝘳, 𝘢̀ 𝘶𝘯 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘥𝘦 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘢𝘨𝘦 𝘦𝘯 𝘵𝘰𝘶𝘵𝘦 𝘴𝘪𝘮𝘱𝘭𝘪𝘤𝘪𝘵𝘦́. 𝘛𝘰𝘶𝘵 𝘤𝘦 𝘲𝘶𝘪 𝘯’𝘦𝘴𝘵 𝘱𝘢𝘴 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘥𝘪𝘵 𝘦𝘴𝘵 𝘱𝘦𝘳𝘮𝘪𝘴.

𝟭𝟰𝗵-𝟭𝟴𝗵 | 𝗔𝘀𝘁𝗿𝗼-𝗽𝗲́𝗿𝗼 avec Starsystemilie

𝘚𝘦 𝘵𝘰𝘶𝘳𝘯𝘦𝘳 𝘷𝘦𝘳𝘴 𝘭𝘦𝘴 𝘢𝘴𝘵𝘳𝘦𝘴, 𝘤’𝘦𝘴𝘵 𝘶𝘯 𝘣𝘰𝘯 𝘮𝘰𝘺𝘦𝘯 𝘥𝘦 𝘧𝘢𝘪𝘳𝘦 𝘶𝘯𝘦 𝘱𝘢𝘶𝘴𝘦. 𝘈̀ 𝘭’𝘈𝘴𝘵𝘳𝘰-𝘱𝘦́𝘳𝘰, 𝘪𝘭 𝘴𝘦𝘳𝘢 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘪𝘣𝘭𝘦 : 𝘥’𝘦𝘯 𝘴𝘢𝘷𝘰𝘪𝘳 𝘱𝘭𝘶𝘴 𝘴𝘶𝘳 𝘴𝘰𝘯 𝘴𝘪𝘨𝘯𝘦 𝘥𝘶 𝘡𝘰𝘥𝘪𝘢𝘲𝘶𝘦, 𝘥𝘦 𝘥𝘦𝘴𝘴𝘪𝘯𝘦𝘳 𝘴𝘰𝘯 𝘤𝘪𝘦𝘭 𝘥𝘦 𝘯𝘢𝘪𝘴𝘴𝘢𝘯𝘤𝘦, 𝘥𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘶𝘭𝘵𝘦𝘳 𝘶𝘯 𝘰𝘳𝘢𝘤𝘭𝘦 𝘰𝘶 𝘥𝘦𝘶𝘹… 𝘗𝘢𝘴 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘥𝘦 𝘨𝘳𝘢𝘯𝘥𝘦 𝘥𝘪𝘷𝘪𝘯𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯, 𝘯𝘪 𝘥’𝘢𝘯𝘢𝘭𝘺𝘴𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘰𝘯𝘥𝘦 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘯𝘢𝘭𝘪𝘵𝘦́, 𝘤’𝘦𝘴𝘵 𝘫𝘶𝘴𝘵𝘦 𝘶𝘯 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘥𝘦 𝘥𝘦́𝘵𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘦𝘵 𝘥𝘦 𝘥𝘦́𝘤𝘰𝘶𝘷𝘦𝘳𝘵𝘦 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘱𝘰𝘦́𝘴𝘪𝘦 𝘢𝘴𝘵𝘳𝘢𝘭𝘦 𝘲𝘶𝘪 𝘦𝘴𝘵 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘰𝘴𝘦́𝘦 𝘪𝘤𝘪.

𝟭𝟰𝗵-𝟭𝟴𝗵 | 𝗕𝗮𝗿 𝗣𝗹𝗼𝗺𝗯𝗲𝗿𝗶𝗲 avec Manutention

𝘝𝘰𝘶𝘴 𝘢𝘷𝘦𝘻 𝘥𝘦𝘴 𝘱𝘦𝘵𝘪𝘵𝘴 𝘴𝘰𝘶𝘤𝘪𝘴 𝘥𝘦 𝘱𝘭𝘰𝘮𝘣𝘦𝘳𝘪𝘦 𝘢̀ 𝘭𝘢 𝘮𝘢𝘪𝘴𝘰𝘯 𝘲𝘶𝘦 𝘷𝘰𝘶𝘴 𝘷𝘰𝘶𝘭𝘦𝘻 𝘳𝘦́𝘴𝘰𝘶𝘥𝘳𝘦 𝘷𝘰𝘶𝘴 𝘮𝘦̂𝘮𝘦 𝘮𝘢𝘪𝘴 𝘷𝘰𝘶𝘴 𝘴𝘢𝘷𝘦𝘻 𝘱𝘢𝘴 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘧𝘢𝘪𝘳𝘦 ? 𝘝𝘰𝘶𝘴 𝘮𝘦 𝘵𝘳𝘰𝘶𝘷𝘦𝘳𝘦𝘻 𝘢𝘶 𝘣𝘢𝘳. 𝘌𝘹𝘱𝘭𝘪𝘲𝘶𝘦𝘻-𝘮𝘰𝘪 𝘷𝘰𝘵𝘳𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘣𝘭𝘦̀𝘮𝘦 𝘦𝘵 𝘴𝘪 𝘫’𝘢𝘪 𝘭𝘢 𝘴𝘰𝘭𝘶𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘫𝘦 𝘷𝘰𝘶𝘴 𝘭𝘢 𝘥𝘰𝘯𝘯𝘦.

𝟭𝟴𝗵-𝟮𝟬𝗵| 𝗕𝘂𝗳𝗳𝗲𝘁 𝗦𝗼𝘂𝗱𝗮𝗻𝗮𝗶𝘀 𝘃𝗲𝗴𝗲

𝟮𝟬𝗵| 𝗨𝗻 𝗳𝗮𝗶𝘁 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀 ⁽*⁾ de et avec Laure Chartier (tout public)

𝘊̧𝘢 𝘥𝘦́𝘣𝘶𝘵𝘦 𝘢𝘱𝘳𝘦̀𝘴, 𝘫𝘶𝘴𝘵𝘦 𝘢𝘱𝘳𝘦̀𝘴. 𝘓’𝘩𝘪𝘴𝘵𝘰𝘪𝘳𝘦 𝘥’𝘶𝘯𝘦 𝘫𝘦𝘶𝘯𝘦 𝘧𝘦𝘮𝘮𝘦 𝘴𝘢𝘯𝘴 𝘩𝘪𝘴𝘵𝘰𝘪𝘳𝘦, 𝘲𝘶’𝘰𝘯 𝘳𝘦𝘮𝘢𝘳𝘲𝘶𝘦 𝘢̀ 𝘱𝘦𝘪𝘯𝘦. 𝘗𝘰𝘶𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵, 𝘤𝘦 𝘴𝘰𝘪𝘳-𝘭𝘢̀, 𝘪𝘭 𝘭’𝘢 𝘷𝘶𝘦, 𝘪𝘭 𝘭’𝘢 𝘴𝘶𝘪𝘷𝘪𝘦 𝘦𝘵 ...

𝘓𝘢𝘶𝘳𝘦 𝘳𝘢𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦 𝘤𝘦𝘵 𝘢𝘱𝘳𝘦̀𝘴 … 𝘘𝘶𝘦 𝘴𝘦 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘦-𝘵-𝘪𝘭 𝘢𝘱𝘳𝘦̀𝘴 𝘤̧𝘢 ? 𝘓𝘦𝘴 𝘷𝘪𝘤𝘵𝘪𝘮𝘦𝘴 𝘴𝘰𝘯𝘵 𝘦𝘯𝘤𝘰𝘶𝘳𝘢𝘨𝘦́𝘦𝘴 𝘢̀ 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘦𝘳 𝘱𝘭𝘢𝘪𝘯𝘵𝘦 𝘮𝘢𝘪𝘴 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘤𝘰𝘶𝘳𝘴 𝘭𝘦𝘴 𝘢𝘵𝘵𝘦𝘯𝘥𝘦𝘯𝘵 ? 𝘘𝘶𝘪 𝘤𝘳𝘰𝘪𝘴𝘦𝘯𝘵-𝘦𝘭𝘭𝘦𝘴 ? 𝘊𝘰𝘮𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘴𝘰𝘯𝘵-𝘦𝘭𝘭𝘦𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘪𝘥𝘦́𝘳𝘦́𝘦𝘴 𝘱𝘢𝘳 𝘭𝘦𝘴 𝘮𝘦́𝘥𝘦𝘤𝘪𝘯𝘴, 𝘭𝘦𝘴 𝘧𝘭𝘪𝘤𝘴, 𝘭𝘦𝘴 𝘫𝘶𝘨𝘦𝘴, 𝘭𝘦𝘴 𝘢𝘮𝘪(𝘦)𝘴…

**********************************

INFOS

***********************************

Adresse : 𝟯𝟳𝟬 𝗰𝗵𝗮𝘂𝘀𝘀𝗲́𝗲 𝗱𝗲 𝗡𝗶𝗻𝗼𝘃𝗲 - 𝟭𝟬𝟳𝟬 𝗔𝗻𝗱𝗲𝗿𝗹𝗲𝗰𝗵𝘁

STIB : Metro1-2-5-6 ou Tram 82 arrêt Gare de L’ouest puis 10 min à pied

DeLijn : Bus 136 et 620 arrêt Anderlecht Scheut

𝗖𝗔𝗦𝗛 𝗢𝗡𝗟𝗬 - Bar et restauration à petits prix

Ateliers et spectacle à prix libre

⁽*⁾ jauge limitée, réservation conseillée : 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝟯𝟳𝟬𝗕𝗕@𝗴𝗺𝗮𝗶𝗹.𝗰𝗼𝗺

Kids bienvenu.e.s - aménagement d’un espace et garderie gratuite si participation à un atelier/spectacle possible sur demande : 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝟯𝟳𝟬𝗕𝗕@𝗴𝗺𝗮𝗶𝗹.𝗰𝗼𝗺

Le 370 est un espace en construction, toutes les commodités sont là, mais le chauffage n’est pas encore des plus optimal. Pensez à vous vêtir de vos plus belles laines et damart.

Pour toute information complémentaire : 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝟯𝟳𝟬𝗕𝗕@𝗴𝗺𝗮𝗶𝗹.𝗰𝗼𝗺