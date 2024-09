[Brochure] Colibris pyromanes

Écologie

[Espagne] Affrontements entre manifestants et la police lors du salon immobilier de Barcelone

Ce mercredi, une centaine de militants du logement ont été rejoints par des groupes environnementaux et des syndicats devant les portes de l’enceinte de la Gran Vía de la Fira de Barcelone pour protester contre la tenue d’un salon immobilier baptisé « The District », où la participation de plus de 12 000 personnes...