[Pays-Bas] La police fait grève, les écologistes bloquent l’autoroute A12 à La Haye

2 octobre - 19h00 - Eden - centre culturel de Charleroi

Festival Outre-Mondes

Outre-Mondes questionne les transitions sociales et écologiques déjà l’œuvre sur le territoire de Charleroi. En ces temps marqués par des crises écologiques, sociales et économiques, les termes comme polycrise et anthropocène témoignent des bouleversements profonds, et la plupart du temps subis et anxiogènes, de...