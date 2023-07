Écologie

[Campagne d’ ACTION ] 100 jours pour les sécher !

Se mouiller contre l’assèchement du monde : campagne d’actions du 13 juin au 21 septembre Alors que la colère gronde et que la sécheresse fait des ravages, l’État et l’agro-industrie s’acharnent à polluer et privatiser l’eau. Les chantiers de méga-bassines en sont le symbole, un techno-solutionnisme illusoire et...