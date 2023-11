21.11.23 | Atelier Artivisme

Par « action » on entend « action directe » : cela signifie qu’on mène une action collective pour changer nos conditions de vie, sans confier le pouvoir à un intermédiaire.

Comment créer et mettre au point une action directe qui « sorte de l’ordinaire », qui frappe l’imagination de celles et ceux qu’il faut convaincre et de nos allié·e·s potentiel·le·s, qui soit un plaisir à exécuter parce qu’elle est drôle et/ou belle, inspirée et inspirante ?

📅 Mardi 21 novembre 2023

⏰ 09h30 – 12h30

📍 Rue Gallait, 86 – 1030 Schaerbeek

💰 : Gratuit

📪 Infos : formations@agirpourlapaix.be

Inscriptions : https://bit.ly/49xf006