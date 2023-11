60 000 personnes réunies en soutien à la Palestine à Bruxelles

Retour en images, photos de Lydie Nesvabda

60 000 personnes se sont réunies à Bruxelles samedi 11 novembre pour témoigner leur soutien à la Palestine selon Intal.

La manifestation était organisée à l’appel d’une large coalition d’organisations politiques, associatives et syndicales.

Le 11 novembre, à Londres, c’est 300 000 personnes qui se réunissaient en soutien à la Palestine, tandis que des dizaines de milliers manifestaient à Paris.

Depuis le 7 octobre, près de 11 000 personnes ont été tuées à Gaza sous les bombes de l’armée israélienne, parmi lesquelles plus de 4000 enfants.

Alors qu’en moyenne un enfant est tué toutes les dix minutes à Gaza, de plus en plus de voix s’élèvent afin de s’opposer et de mettre fin à la politique de massacre de masse israélienne qui s’est dotée d’une réthorique génocidaire depuis le 7 octobre. Effectivement, le régime israélien, en affirmant combattre des « mi-animaux mi-humains », en appelant à la destruction totale de Gaza, en situant la guerre en cours dans un combat entre le bien et le mal, semble rendre possible les conditions pour qu’une entreprise génocidaire puisse prendre place en Palestine. En niant l’humanité des palestinien.nes, en les diabolisant et en menant des campagnes d’assassinats massifs et indiscriminés, c’est le pire que le régime fasciste israélien laisse imaginer, et ceci avec de nombreux soutiens en Occident.