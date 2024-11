💥 ASSEMBLEE PUBLIQUE CONTRE LES FRONTIÈRES & POUR LA LIBERTÉ DE TOUSTES

Un moment pour que se rassemblent celles et ceux qui luttent contre les politiques migratoires racistes et nationalistes, contre l’état belge qui exclue, précarise, enferme, et déporte toujours plus. Que tu luttes parce que t’es premier.e concerné.e par les politiques migratoires racistes, ou parce que tu considères que ces problématiques nous concernent toustes. Que tu sois actifve sur ces questions depuis longtemps ou que t’aies envie de rejoindre, capter le paysage bruxellois et commencer à t’organiser .. bienvenue !

⛓️‍💥 Pour s’identifier, visibiliser nos luttes et collectifs, et que d’autres les rejoignent ;

💥 Pour partager nos agendas, besoins, réflexions, et se renforcer entre collectifs ;

🪩 Pour créer un espace de rencontres, d’échanges et de convivialité ;

🤞Pour se coordonner, prendre du recul ensemble, envisager de construire une résistance commune, sur le long terme.

Cet espace sera ce que nous en ferons ✨ Ramenez vos propositions et besoins pour l’assemblée, et textes et rage pour l’open mic ! On prolongera ensuite la soirée avec un grand repas et de la musique !