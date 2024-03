[Allemagne] Manifestation géante à Cologne pour la libération d’Öcalan

Racismes / Colonialismes

Soutien à ROCKIN ’ SQUAT - 42 avenue de la couronne‼️

L’expulsion a été reportée par le bourgmestre et ce grâce à la pression de votre mobilisation massive. Néanmoins, elle n’est que reportée et l’accords avec Fédasil doit encore être négocié. Aucune solution de relogement n’est par ailleurs garantie. Nous restons donc en alerte et vous tiendrons informé de la suite...