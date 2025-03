Apéro-Arpentage : « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde »

📙Rejoignez-nous pour un apéro-arpentage du livre 𝑂𝑛 𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑢𝑡 𝑝𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑒𝑖𝑙𝑙𝑖𝑟 𝑡𝑜𝑢𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑒̀𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑒 – 𝐸𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑟 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑢𝑛𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡, de Pierre Tevanian et Jean-Charles Stevens.

Proférés pour clore toute discussion, ces dix mots, « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde » semblent constituer l’horizon indépassable de tout débat sur les migrations, tombant comme un couperet pour justifier le refus ou la restriction. Dans cet essai incisif, il s’agit de décrypter et déconstruire tous les poncifs qui s’y logent et de revaloriser l’hospitalité. Qui n’a jamais entendu cette phrase au statut presque proverbial, énoncée toujours pour justifier le repli, la restriction, la fin de non-recevoir et la répression ? Dix mots qui tombent comme un couperet, et qui sont devenus l’horizon indépassable de tout débat « raisonnable » sur les migrations.

Comment y répondre ? C’est toute la question de cet essai incisif, qui propose une lecture critique, mot à mot, de cette sentence, afin de pointer et réfuter les sophismes et les contre-vérités qui la sous-tendent. Arguments, chiffres et références à l’appui, il s’agit en somme de déconstruire et de défaire une « xénophobie autorisée » , mais aussi de réaffirmer la nécessité de l’hospitalité.

𝐶'𝑒𝑠𝑡 𝑞𝑢𝑜𝑖 𝑢𝑛 𝑎𝑟𝑝𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 ?

𝑈𝑛 𝑎𝑟𝑝𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑒𝑠𝑡 𝑢𝑛𝑒 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑑’𝑢𝑛𝑒 œ𝑢𝑣𝑟𝑒. 𝐶𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑠𝑠𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑙’𝑒́𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑 𝑢𝑛 𝑙𝑖𝑣𝑟𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑡 𝑎̀ 𝑢𝑛 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑒 𝑑𝑒 𝑠’𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑒𝑟 𝑙’œ𝑢𝑣𝑟𝑒 𝑒𝑛 𝑑𝑒́𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝𝑎𝑛𝑡, 𝑒𝑛𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑒, 𝑢𝑛𝑒 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒. 𝐼𝑙 𝑛’𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑎𝑠 𝑛𝑒́𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑟𝑒 𝑙𝑒 𝑙𝑖𝑣𝑟𝑒 𝑎̀ 𝑙’𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑛𝑖 𝑑𝑒 𝑙’𝑎𝑐ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑖𝑟 𝑎̀ 𝑢𝑛 𝑎𝑟𝑝𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒.

