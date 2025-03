Appel à la grève et manifestation féministe

Le gouvernement Arizona attaque de plein fouet les droits des femmes et des travailleuses ! Allongement des horaires tardifs, travail du dimanche, flexi-jobs imposés, précarisation des pensions, diminution des droits au chômage... Trop, c’est trop !

💥 ENSEMBLE AVEC LA CNE, NOUS APPELONS À UNE GRÈVE MASSIVE LE 31 MARS ! 💥

👉 Mais d’abord, ce 8 mars, on sensibilise dans les magasins !

🎯 Objectif : informer, convaincre et mobiliser les travailleuses et travailleurs du commerce à nous rejoindre dans la lutte !

10h00 : RDV devant City 2 (rue Neuve)

devant City 2 (rue Neuve) 10h30 - 12h00 : Action de sensibilisation : en équipes de 10, on va discuter avec les travailleuses et travailleurs, leur donner un tract et leurs présenter notre visuel.

12h00 - 13h00 : Rassemblement sur la Place de la Monnaie avec musique, tracts et prises de parole

13h00 : On rejoint le cortège vers le village associatif ✊

(S’il pleut, on se retrouve pour manger ensemble à l’abri !)

🔥 Pourquoi se mobiliser ?

📢 Parce que l’Arizona veut faire de nous de la main-d’œuvre corvéable à merci !

🚫 Travail du dimanche et horaires tardifs ? Incompatibles avec une vie familiale et sociale équilibrée !

🚫 Flexi-jobs et précarité imposée ? Ça nous enferme dans des boulots sous-payés, sans droits !

🚫 Attaque contre les pensions et le chômage ? C’est condamner encore plus de femmes à la pauvreté !

📢 Le 8 mars, on informe et on prépare la grève du 31 mars !

💜 Rejoignez-nous, parlez-en autour de vous, partagez l’événement et venez en nombre ! ✊