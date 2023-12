Appel à manifester 06/12 : Abattage des arbres de la Maison des Arts de Schaerbeek

ACTION LE 6/12 de 16h à 18h à la Maison des Arts de Schaerbeek (Chaussée de Haecht 147, 1030)

Mercredi 6 Décembre, une manifestation aura lieu dans le jardin de la Maison des Arts afin de contester la décision de la région et d’Urban.brussels d’abattre les 25 arbres qui s’y trouvent d’ici deux semaines. Le permis accordé prévoit l’abattage de l’intégralité des arbres du jardin, ce qui représente un désastre écologique pour ce coin de verdure unique. A l’occasion de St.e Nicole.as, nous nous réunirons symboliquement autour des arbres pour manifester le ras le bol des citoyen.nes et demander une nouvelle évaluation du projet en cours.

Vin / chocolat chaud et spéculoos seront de mises pour l’occasion.

Cela se finira par un cortège en bougie jusqu’à la Place Colignon d’où l’on interpellera la bourgmestre Cécile Jodogne ainsi que les échevins à l’urgence en cours.

Signez la pétition ci-dessous

https://www.change.org/p/sauvons-les-arbres-de-la-maison-des-arts-de-schaerbeek

Courant mi-décembre, la commune de Schaerbeek menace d’abattre 25 grands arbres dans le jardin de la Maison des Arts, situé sur la Chaussée de Haecht. Si nous ne faisons rien, un petit joyau de verdure unique en son genre disparaîtra et ce quartier très minéral en souffrira.

Vieille de 2 siècles, la Maison des Arts ( et son jardin ) fait partie des rares sites classés encore préservés qui témoignent avec fidélité le Bruxelles du 19e siècle. C’est aussi un lieu de rencontre pour les habitants et habitantes de tout un quartier qui viennent s’y ressourcer et s’y rafraichir au calme. Grâce à leur présence, ces arbres régulent tout un écosystème local et une biodiversité qu’il est de plus en plus dure à garder.

Mais aujourd’hui, ce bijou est en danger car la commune de Schaerbeek, avec l’accord de la région Bruxelloise, a décidée d’abattre purement et simplement l’intégralité des grands arbres qui s’y trouvent : marronniers, peupliers et autres sycomores. Après consultation de l’étude phytosanitaire, nous savons avec certitude que tous ne méritent pas d’être abattus et que nous pouvons contester cette décision. Toutefois, nous ne contestons pas le fait que certains d’entre eux menacent réellement de causer de potentiels dégâts sur certaines habitations et bâtiments.

Que demandons-nous concrètement ?

L’annulation du permis d’urbanisme en cours pour l’abattage de tous les arbres.

Interpeller Mme Jodogne ainsi que les échevins sur la nécessité de préserver ce site important pour le quartier de la place de la Reine.

Ouvrir une nouvelle réflexion à ce sujet et trouver des solutions moins radicales, tout en prenant compte des urgences constatées.

Nous appelons les citoyen.ne.s et les politiques à contester cette décision dérisoire. Dans le contexte écologique actuel, marqué par le dérèglement climatique, il est déraisonnable et injustifié aujourd’hui d’abattre des arbres en bonne santé.

Stop à l’abattage abusif à Bruxelles ; préservons notre nature !

Signez la pétition en pièce jointe

Articles dans la presse :

https://www.bruzz.be/milieu/gemeente-wil-25-bomen-omhakken-naast-hallen-van-schaarbeek-waarom-zo-drastisch-2023-11-19