Appel à tout péter du 1er au 8 octobre ! Solidarité avec la lutte des palestinien·nes et de tous les peuples colonisés !

https://iaata.info

Emparons-nous, tout d’abord, de la journée de grève nationale du 1er octobre pour y dépasser les mots d’ordre syndicaux et électoralistes : constituons des cortèges de tête anticoloniaux et anti-impérialistes pour déborder les différentes manifestations et assemblées organisées en cette journée.

Nous appelons évidemment à continuer de tout péter, tout le temps.

Plus particulièrement, la semaine du 1er au 8 octobre est la dernière semaine du mois international d’actions coordonnées pour la libération de Georges Abdallah, culminant avec l’audience judiciaire pour sa remise en liberté le 7 octobre et la manifestation nationale pour sa libération le 26 octobre à Lannemezan. Pour la libération de Georges Abdallah, et la destruction de toutes les prisons, faisons fleurir les initiatives anticarcérales ! Soutenons les prisonnier·es palestinien·nes par le biais d’écriture de lettres ou de campagnes d’informations !

Montons des infokiosques et des tables d’infos partout, dans la rue comme dans les espaces militants, des soirées de soutien et des discussions pour informer sur les luttes en Palestine et ailleurs !

Organisons des manifs sauvages qui dépassent les différents cadres : pétons tout sur notre passage !

Amplifions le boycott par le sabotage de toutes les cibles occidentales qui financent, soutiennent et arment le génocide en Palestine : banques, chaînes de fast-food et de grandes surfaces, fabricants d’armes (voir la brochure de Stop Arming Israël), partis politiques…

Occupons ou détruisons toutes les universités qui se rendent complices des massacres par le biais de différents partenariats !

Pillons tous les Carrefour et autres magasins qui se rendent complices de l’État israélien ! Le 7 octobre marquera la date du procès de copaines ayant participé à une action d’autoréduction d’un Carrefour (plus d’informations sur Paris Luttes Info) : soutenons-les et multiplions les initiatives similaires !

Saisissons-nous de toute la diversité de modes d’actions à notre disposition pour amplifier un mouvement autonome visant à mettre un terme au colonialisme partout dans le monde : en Palestine mais aussi en Kanaky, en Martinique, en Guadeloupe, au Congo… Que crèvent les États, les frontières et les colons !

PS : Sortez couvert·es ! N’oubliez pas d’utiliser Tails et TOR pour toutes vos recherches et de consulter la Bibliothèque de menaces et autres ressources disponibles par exemple sur https://www.notrace.how/fr/ afin de pleinement se protéger de la répression.

des anarchistes