"Les progrès électoraux de l’extrême droite ces trente dernières années ont installé l’idée de son arrivée inéluctable et imminente au pouvoir. Cette idée a trop souvent permis au personnel politique et médiatique de s’exonérer de l’analyse des causes profondes et de l’alternative à y opposer.

Cet ouvrage, coordonné par le sociologue Ugo Palheta, propose au contraire de comprendre, à l’aide des travaux les plus récents en sciences sociales, la façon dont la route a été pavée à l’extrême droite. Quelles dynamiques sociales ont poussé une partie croissante des élites et certaines fractions des classes populaires à se ranger derrière elle ? Par quels médias et sous quelles formes ont été imposés les discours racistes, sexistes et LGBTI-phobes qui portent l’extrême-droitisation ? Quels réseaux ont appuyé et conforté ce glissement ?

De la préface de l’historien Johann Chapoutot à la postface de Clémence Guetté, co-présidente de l’Institut La Boétie, il s’agit ici d’opposer à la fatalité une analyse précise des forces, mais aussi des failles, de l’extrême droite. Donc de montrer que cette ascension est plus résistible qu’il n’y paraît."

INFOS PRATIQUES

* Quand ? Mardi 26 novembre 2024

* Où ? Au Centre Librex : 66 rue Coenraets – 1060 Bruxelles

* Quelle heure ?

° De 14 h à 17 h → Arpentage (accueil à partir de 13h45)

° De 17h30 à 18h30 → Visite guidée de l’exposition « Le rouleau compresseur » de Manu scordia, en présence d’un collectif AntiFa (sous réserve de disponibilité). Cela se fera au DK – 70b rue de Danemark (à 4 minutes à pied du Centre Librex)

* Pour qui ? Tout le monde, aucun de prérequis nécessaire

* PAF ? Gratuit

* Inscriptions indispensables : https://centrelibrex.be/rendez-vous/29-10-2024-arpentage-du-livre-extreme-droite-la-resistible-ascension-sous-la-direction-de-ugo-palheta/

Max 12 personnes ! => en cas d’annulation, merci de nous le faire savoir dès que possible afin de libérer votre place

* Infos/Contacts

Marie François, animatrice socioculturelle pour le Centre Librex mfrancois@centrelibrex.be

Morgane Borensztejn, formatrice à la Ligue de Droits Humains mborensztejn@liguedh.be