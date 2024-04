Arpentage | Le mensonge total

“L’année 2023 a été la plus chaude jamais enregistrée. C’est aussi celle où Total Energies a annoncé le plus gros bénéfice de son histoire : 19 milliards d’euros. Alors que le géant pétrolier rejette chaque année plus de gaz à effet de serre que l’ensemble des Français, il veut nous faire croire, à coups de vastes opérations de greenwashing, qu’il est devenu un acteur majeur de la transition écologique.

À partir d’enquêtes solides et accablantes, Mickaël Correia décrit dans ce livre l’arsenal des stratagèmes déployés par le fleuron industriel français pour continuer à nous submerger d’énergies fossiles : gaz faussement « neutre en carbone » ; forage de 400 nouveaux puits de pétrole en Ouganda ; plantation d’une forêt en République du Congo pour s’acheter une image verte au détriment de paysans expropriés ; torpillage de politiques climatiques ; entrisme jusqu’au cœur de l’Élysée, etc.

Comment stopper l’entreprise dans sa course climaticide vers toujours plus de profits ? Faut-il aller jusqu’à nationaliser voire démanteler cette multinationale privée qui pourrait à elle seule faire dérailler les accords mondiaux sur le climat ?

Mickaël Correia, journaliste climat à Mediapart, enquête depuis trois ans sur TotalEnergies. Il est l’auteur, entre autres, de Criminels climatiques. Enquête sur les multinationales qui brûlent notre planète (La Découverte, 2022).”

