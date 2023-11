📖 Agir pour la Paix est toujours à la recherche d’inspiration de différentes tactiques d’action directe non violente. Nous avons donc décider partir à la rencontre de la pensée de Yásnaya Elena Aguilar Gil, mexicaine, anarchiste, féministe, décoloniale, à travers l’arpentage de l’essai “𝗡𝗼𝘂𝘀 𝘀𝗮𝗻𝘀 𝗹’𝗘́𝘁𝗮𝘁“

🗒 Petit résumé : Une réflexion profonde et vivifiante sur les résistances aux États-nations, par l’une des voix les plus fécondes de la critique décoloniale en Amérique latine.

À rebours des assignations et représentations homogénéisantes façonnées par le pouvoir, ce recueil de textes fondateurs de Yasnaya Aguilar, interroge à la source l’« être indigène », ce « nous » inscrit dans une catégorie paradoxale, à la fois levier de résistance et d’oppression. Yasnaya Aguilar mène la discussion sur trois points-clés de la recherche d’alternatives à la mondialisation néolibérale : l’importance de la langue et de la culture dans la résistance, la complexité de situation des femmes autochtones face à l’assimilationnisme et enfin, la critique de l’État-nation colonial par les « premières nations ».

Nous sans l’État rappelle avec force une donnée fondamentale : les États-nations modernes ont façonné leur politique d’oppression des peuples par le croisement de logiques capitalistes, patriarcales et coloniales.

Cette parole située nous invite, chacun depuis nos géographies, à décoloniser nos imaginaires pour une émancipation définitive et globale.

📅 Mardi 19 décembre 2023

⏰ 18h – 21h

📍Maison de la Paix – 35 rue Van Elewyck, 35 – 1050 Bruxelles

📪 Infos et inscription : formations@agirpourlapaix.be