Assemblée anti-expulsion Zone Neutre

🚨Rendez-vous le samedi 28 septembre dès 18h, pour soutenir le collectif « Zone Neutre ».

Le collectif de sans-papier occupe actuellement les anciens locaux de l’OEACP, 📍Avenue Georges Henri 451 (1200), depuis presque 2 mois.

Les propriétaires ont engagés une procédure d’expulsion sans négociation possible, forçant les 74 habitant·es (dont une douzaine d’enfants) à un énième déménagement, avec le risque qu’ielles se retrouvent sans logement. Ielles n’ont plus d’électricité depuis plus d’un mois, ce qui complique fortement leurs conditions de vie. Venez les soutenir, le collectif à besoin de vous !



* 18h - Accueil chaleureux et Projection du film « La fin et le début » (13min)

* 18h30 - Assemblée anti-expulsion

* 20h - Présentation de la Mutuelle autogérée des sans-papier

* 20h15 - Table d’hôte avec la cuisine 100dalles b2b la cuisine Zone Neutre

* 21h - Concert surprise et Jam session enflammé

zone.neutre@maisondesmigrants.be