[Paris] Solidarité avec Young Struggle

Le Secours Rouge Toulouse exprime sa profonde solidarité avec nos camarades de Young Struggle. Plus largement, nous apportons toute notre solidarité avec l’ensemble des antifascistes attaqués, que ce soit par des bandes armées, des organisations d’extrême droite ou par l’Etat. En particulier, nous exprimons à nouveau notre solidarité avec Gino, antifa emprisonné et menacé d’extradition vers la Hongrie, ou encore auprès de la Jeune Garde Antifasciste dont la dissolution est discutée au plus haut sommet de l’Etat. A Toulouse, les provocations et exactions se multiplient comme en témoignent les récents tags néo-nazis à l’Université du Mirail ou à La Chapelle ainsi que plusieurs agressions verbales et physiques.

Face à cette situation, nous ne pouvons compter que sur nos propres forces ! Plus que jamais, faisons front contre le fascisme, mais aussi l’impérialisme français, ses institutions et son racisme d’Etat !