Des milliardaires d’extrême-droite pour le bien commun ?

Ce 4 juin se tient un événement caritatif à Bruxelles : la Nuit du Bien Commun. Concept importé de France, il s’agit d’une soirée où de riches philanthropes se rassemblent pour faire des dons aux associations de leur choix, via le Fonds du Bien Commun. Si l’idée peut paraître louable et innocente, derrière ce Fonds et cette soirée se cachent un projet politique et un rejet du financement public qui posent question.

Pierre-Édouard Stérin : milliardaire au service de l’extrême-droite

En France, le Fonds du Bien Commun a été créé par le milliardaire cofondateur du groupe Smartbox : Pierre-Édouard Stérin. Exilé fiscal en Belgique, il explique et assume ne pas vouloir donner d’argent à l’État français. En effet, il considère que l’État fait “n’importe quoi” avec ses finances et préfère éviter les impôts, ainsi que consacrer sa fortune et organiser des soirées caritatives pour récolter de l’argent afin de contribuer “au redressement de la France et à la promotion du Christ”.

Pour ce faire, Stérin a créé le plan Périclès, avec lequel il veut permettre la victoire politique de la droite et de l’extrême-droite. Il veut moins d’argent pour l’État, mais des centaines de millions d’euros pour son projet réactionnaire.

D’autres milliardaires en Belgique

La Nuit du Bien Commun qui se tiendra à Bruxelles n’est pas directement organisée par Stérin, mais par quatre riches philanthropes belges qui affirment que le comité bruxellois est “souverain dans la sélection des associations lauréates de la soirée ». Ce comité n’en est pas moins lié au Fonds du Bien Commun français, par son nom et par la reprise directe du concept, sans distance clairement revendiquée par rapport au projet politique réactionnaire de Pierre-Édouard Stérin.

L’année dernière, après les révélations des liens du Fonds avec l’extrême-droite, en France et en Belgique, des grands acteurs historiques de la philantropie se sont retirés du comité de la Nuit du Bien Commun, notamment la Fondation Roi Baudoin.

La charité au lieu de la solidarité ?

Par-delà le projet politique que porte Pierre-Édouard Stérin avec son plan Périclès, le concept-même d’événements comme les Nuits du Bien Commun interroge. En effet, il s’agit de réunions de grandes fortunes qui décident de ce dont la société aurait le plus besoin, en finançant telle ou telle association et pas une autre. En France, les associations financées par le Fonds du Bien Commun sont proches des milieux catholiques intégristes, parfois même de mouvements identitaires. Cela se traduit par exemple par le financement de la lutte contre le droit à l’avortement ou les droits des minorités LGBTQIA+. En Belgique, les liens avec un projet politique réactionnaire de type Périclès sont moins évident mais pourquoi s’associer avec le projet de Stérin ?

Plus largement, laisser le financement de luttes sociales aux mains de milliardaires s’inscrit dans le définancement des missions sociales des pouvoirs publics. On ne s’attaque pas aux causes structurelles de la pauvreté ; on fait un généreux dons pour que des vêtements pour les plus précaires. Le très riches restent très riches mais avec la bonne conscience de financer une bonne cause. On agit pour le prétendu “bien commun” que dans la mesure où il est accepté et promu par de grandes fortunes, laissant de côté des personnes qui ne correspondent pas à leur agenda politique : minorités de genre, personnes non-blanches, etc.

Soutenir le tissu associatif bruxellois

Les critiques que l’on peut attribuer au fonctionnement caritatif n’empêchent pas que les associations, à Bruxelles comme ailleurs, ont besoin de soutien, en particulier dans un contexte où la coalition Arizona définance le secteur non-marchand. Des fondations comme Marius Jacob* ou Mycelium** se veulent engagées auprès de mouvements sociaux et œuvrent pour une philanthropie “qui serve réellement ces mouvements et ont comme boussole la lutte contre toutes les formes de domination et d’exploitation, de l’humain et du vivant.”

Légende

* @fondation_marius_jacob

**@myceliumfoundation

Sources :