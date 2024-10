Liberté pour Georges Abdallah !

Plus de 50000 personnes ont manifesté aujourd’hui à Bruxelles contre le génocide à Gaza, pour la Palestine et le Liban et, comme à chaque fois, la revendication pour la libération de Georges Abdallah était mise en avant. C’était aussi l’occasion de rappeler que Georges en sera, le 24 octobre prochain, à sa 40e année de prison. Ce 24 octobre est donc l’occasion d’une journée internationale d’action pour la libération de Georges Abdallah, partout où cela sera possible mais aussi devant la prison Lannemezan où, comme chaque année, une manifestation sera organisée le 26. Il y aura aussi un rassemblement le 24 à 19h devant l’Hôtel de ville de Paris.