Manifestation des agriculteurs, lancé de cocktail Molotov sur la police

Le 26 mars 2024, les agriculteurs manifestaient à Bruxelles avec 250 tracteurs, un des manifestants avait lancé un cocktail Molotov sur la police, il a été condamné mardi à 18 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Bruxelles.

Le prononcé est plus sévère que ce que le parquet avait requis, des travaux d’intérêt générale. L’agriculteur devait répondre d’incendie volontaire mais sans succès puisque finalement le cocktail Molotov n’avait pas mis le feu, le tribunal a donc jugé qu’il ne s’agissait que d’une tentative.

Les agriculteurs avaient tenté de briser les barrages des forces de l’ordre, ils avaient mis le feu à des ballots de foin et à des pneus, lancé des pétards et maculé de purin la fresque « The Future is Europe ».