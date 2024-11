[Brésil] Les assassins de Marielle Franco condamnés à de lourdes peines de prison

L’assassin de Marielle Franco, une élue brésilienne et militante LGBT, ainsi que son complice ont été condamnés jeudi 31 octobre à Rio de Janeiro à 78 et 59 ans de prison. Arrêtés en 2019, les deux anciens policiers militaires avaient d’abord nié les accusations. En 2023, ils avaient finalement reconnu les faits et collaboré avec la justice. En échange, leur peine sera allégée. Ronnie Lessa avait avoué avoir tiré sur le véhicule de la conseillère municipale de Rio depuis un véhicule conduit par Elcio de Queiroz. Le verdict a été donné à l’issue de deux jours d’audience alors que les accusés répondaient en visioconférence depuis leur prison. La mort de cette conseillère municipale noire et militante des droits humains, ainsi que de son chauffeur, Anderson Gomes, a choqué dans le monde entier. ( Voir article ici ). Les frères Brazão, député et conseiller de la Cour des comptes de Rio, sont accusés d’avoir commandité l’assassinat. Ils seront jugés par la Cour Suprême.