[Conférence gesticulée] C’est qui l’bonhomme ? Voyage chez les dominants

“C’est qui l’bonhomme ? Voyage chez les dominants” est une conférence gesticulée créée et jouée par Nico : “En 2018, je parviens à hurler « J’en ai marre d’être un homme ! ». Mais au fait, c’est quoi un homme, un vrai ? Et comment ça se dresse, un homme ? Entre ma vie en zigzag et celle de mon père, (re)découvrons ensemble la folie et les jeux silencieux qui gouvernent les hommes. Et surtout, l’urgence de s’en émanciper pour un monde plus égalitaire.”

Cette conférence gesticulée parle de violence et d’aliénation. Mais aussi et surtout de résilience, d’amour et d’espoir.



La conférence gesticulée sera suivie d’une discussion animée par La Bonne Poire.

# C’est quoi une conférence gesticulée ? Une conférence gesticulée est une prise de parole publique qui porte nécessairement une dimension politique. Elle naît d’une décision personnelle mais s’élabore au cours d’une formation collective : c’est un acte d’éducation populaire.

# Quand ? Le 24 octobre 2024

# Où ? Au café-bouquinerie coopératif La Vieille Chéchette

Rue Montenegro 2, Saint-Gilles, BE 1060

# Horaire ?

Ouverture des portes à 18h30,

Début de l’activité à 19h,

Fermeture à 22h.

# Événement sans inscription préalable

# Prix libre et conscient



Nous espérons que cette activité touche principalement des hommes. Si tu es intéressé·e et que tu n’es pas un homme, tu es lae bienvenu·e ! Mais c’est encore mieux si tu viens accompagné·e