[Cameroun] Grève à la sucrerie Sosucam, 4 morts

Quatre morts, dont un enfant et un policier, des blessés par balle en pagaille et de multiples arrestations. Mardi 4 février, à Nkoteng, les travailleurs en gréve de l’entreprise sucrière Sosucam, filiale du groupe français Somdiaa, ont bloqué le site pour exiger leur salaire. La réponse : matraque, tirs à balle réelle et arrestations. L’intervention des forces de l’ordre alertées par la direction a été très violente, elles ont été accueillies par une foule en colère refusant le retour au travail. À Mbandjock, même scène : routes bloquées, plantations incendiées, et la colère qui monte. Depuis plusieurs mois les travailleurs triment pour rien, les salaires arrivent en retard voir pas du tout, alors que l’entreprise continue de remplir les poches des actionnaires.