[Chine] 3.000 policiers étrangers seront formés dans l’année

2.700 policiers étrangers ont déjà été formés au cours de l’année écoulée par la police chinoise et cette dernière prévoit d’entrainer 3.000 autres policiers dans les 12 prochains mois. La conférence de Lianyungang a rassemblé des officiers de sécurité provenant de 122 pays, régions ou institutions, parmi lesquels la Malaisie, la Birmanie, le Pakistan et l’organisation internationale Interpol. De nouveaux équipements de sécurité, tels que des menottes, matraques, gilets pare-balles, étaient proposés aux acheteurs étrangers, tout comme les dernières innovations chinoises en matière de blindés et de logiciels de reconnaissance faciale.

Cette conférence annuelle s’inscrit dans le cadre de l’initiative de sécurité globale (GSI) proposée par le président chinois. Pékin par cette initiative vise à « promouvoir une paix et un développement durables » à travers la coopération entre pays. Certains experts estiment qu’il s’agit d’un moyen pour la Chine d’étendre son influence mondiale.