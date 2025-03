Code Rouge : 1 400 personnes bloquent et sabotent un géant de l’agro-industrie

Militant•es de Code Rouge sur le site de Cargill.

Ce samedi premier mars 2025 avait lieu la cinquième édition de Code Rouge. Cette fois-ci, l’action visait le secteur de l’agro-industrie.

Le site de l’entreprise Cargill, situé dans la périphérie de Gand a été visé. En s’attaquant au secteur agro-industriel, cette nouvelle action de masse porte directement son soutien aux nombreuses mobilisations agricoles qui ont eu lieu durant l’année 2024.

Cargill est une entreprise américaine spécialisée dans la fourniture et la distribution de produits agro-alimentaires, notamment dans la filière des céréales, de la viande ainsi que des biocarburants. L’entreprise a bâti au fil des années un véritable empire économique, et s’impose aujourd’hui dans plus de 70 pays comme le grand géant du secteur alimentaire mondial. Pour illustrer son assise sur le marché agro industriel, en 2023 l’entreprise a fait 165 milliards de dollars de chiffre d’affaire.

Les militant•es de Code Rouge arrivant sur le site.

Cargill rend possible l’existence de nombreuses multinationales mondialement connues comme Nestlé, Danone ou encore McDonald’s en les approvisionnant en matières premières. En contrôlant la majorité des étapes de la chaîne alimentaire (production, transformation, distribution…), Cargill exerce une pression sur le marché alimentaire. En effet, cette entreprise exporte 25% des céréales à l’échelle mondiale ; son influence est si puissante qu’elle façonne les politiques agricoles de nombreux pays.

Blocage du site de Cargill.

Dans un contexte politique marqué par l’arrivée du nouveau gouvernement Arizona et la montée de l’extrême droite en Flandre, peu de militant·es de Code Rouge s’attendaient à pouvoir arriver sur le site sans rencontre frontale avec la police. Pourtant, il semblerait que les forces de l’ordre n’aient pas prévu le coup. Les centaines de militant·es qui ont fait chemin jusqu’au site de Cargill ont eu très peu d’altercation avec la police et ce n’est qu’une fois l’usine occupée que les forces ont rallié le site.

Dès dix heures du matin, des centaines de militant·es se sont rendu·es sur le site de Cargill. Parmi les 1 400 personnes inscrites à l’action, une centaine ont été arrêtées administrativement alors qu’elles étaient en chemin pour se rendre au lieu de blocage. D’autres activistes ont été bloqué·es par les forces de l’ordre au niveau du quartier de la gare du midi à Bruxelles alors qu’ils et elle se mettaient en route tôt au matin.

Il semblerait que les organisateur·ices de Code Rouge aient particulièrement bien construit cette nouvelle action, et ce, en toute discrétion. C’est la première fois depuis le début des éditions de Code Rouge que les forces de l’ordre ne sont pas présentes sur le site visé avant l’arrivée des activistes. De plus, il semblerait que Code Rouge ait opté pour une « ruse » en annonçant de fausses cibles le samedi matin avant le début de l’action.

Au cours de cette cinquième édition, qui s’est achevée aux alentours de seize heures, de nombreuses actions de sabotage ont eu lieu. En effet, les bureaux de l’entreprise Cargill ont été amplement visés et sabotés par une partie des activistes. Il semblerait que ce soient les systèmes informatiques qui ont été visés. Les dégâts s’élèveraient à plusieurs centaines de milliers d’euros. Si les systèmes informatiques de Cargill ont bien été endommagés, cette action de sabotage apparaitrait comme une réelle réussite compte tenu du temps et de l’argent qui vont devoir être dépensés par l’entreprise afin de revenir à son état d’activité « normal ».

Les militant•es à l’intérieur des bureaux du site de Cargill.

De nombreux graffitis ont aussi été inscrits à l’intérieur et aux abords du site du géant de l’agro-industrie, portant principalement sur la crise agricole et exprimant une opposition au modèle économique de l’entreprise. De plus, des banderoles sur lesquelles il était par exemple écrit « Feed people not profit » ont été suspendues à l’entrée du site industriel.

Aux alentours de midi, de légers affrontements ont eu lieu avec les forces de l’ordre au niveau du quai sud du site agro industriel.

Les forces de l’ordre, en équipement anti-émeute, avaient descendu la route depuis le quai nord du site avant qu’une partie des militant·es ne se mettent en travers de leur chemin. La situation s’était finalement vite apaisée. Notons que dès leur arrivée, les activistes de Code Rouge ont construit de nombreuses barricades à des endroits stratégiques pour éviter que la police ne rentre sur le site.

Finalement, en se présentant comme une entreprise qui « nourrit le monde », Cargill écrase des milliers d’agriculteur·ices paysan·nes qui traversent une crise agricole sans précédent. Avec de telles entreprises, qui contrôlent le marché agricole tout en faisant pression sur les différentes politiques agricoles, il est devenu impossible pour des agriculteur·ices indépendant·es d’êtres économiquement viable.

Sources :