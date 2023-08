Écologie

Sommet de l’ OTAN à Vilnius : un pas de plus dans l’escalade nucléaire

Communiqué de Presse du CNAPD Les 11 et 12 juillet, les dirigeants des Etats membres de l’OTAN se sont réunis à Vilnius dans le but de consolider la capacité de dissuasion et de défense commune de l’Alliance et de poursuivre leur soutien à l’Ukraine. Ils ont pris une série de décisions qui rendent un affrontement...