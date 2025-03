Conversation Congo Eteint à L’Antenne Noire : La Révolte du Sol sur le sous-sol

Rejoint nous à l’Antenne Noire, 1 rue des Marais, le 17 mars 2025 à 18:00 pour une présentation du livre « Congo Éteint » avec son co-écrivain Alexandre Mulongo Finkelstein pour une immersion dans la luttes, la fiction et des réflexions collectives sur l’exploitation extractivisme, post-coloniale et génocidaire vécu au RDCongo. Entrée Gratuite !!!

Les nouvelles de « Congo Éteint » abordent la situation de la région minière du Katanga, et offrent de multiple points de vue sur les conséquences de l’extractions de ressources naturelles, comme le cuivre et le cobalt, au détriment des populations locales. La mise en lumière de la résistance collective et autonome face à l’exploitation systématique et génocidaire. « La lutte du sous sol contre le sol » Notre intention avec ce format, c’est de permettre un échange, entre la présentation du livre, la lecture arpentée, et les discussions Q&A sur le rôle de la fiction dans la résistance.

Un petit buffet solidaire et un café autogéré seront à ta disposition à prix libre et à partir de 18:00, offrant un espace propice à la rencontre et à la réflexion collective dans un cadre conviviale. C’est un moment organisé avec l’intention de réunir ceux qui souhaitent analyser non seulement la littérature, mais aussi la réalité du Congo, ses luttes et ses espoirs. Voire resituer les multinationales bien belges qui alimente depuis des décennies ce génocide au profit d’idéologie militariste.

A très bientôt,

L’Antenne Noire.