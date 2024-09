[Départ collectif] Direction Charleroi contre les centres fermés et en mémoire de Semira Adamu.

Un convoi en train est prévu pour rejoindre la manifestation à Charleroi contre les centres fermés et en mémoire de Semira Adamu.

C’est la journée sans-voiture à Bruxelles en plus, donc si tu comptais venir en caisse, prévois bien ton coup ou rejoins-nous. On prendra le train IC 3133 direction Charleroi-Central.

Vous pouvez le prendre à : la gare du nord à 12h55

la gare centrale à 13h pile

la gare du midi à 13h07 Un rendez-vous est prévu à 12h45 gare centrale pour l’achat collectif de tickets, on se retrouve dans le hall principal de la gare. Levons nos voix et organisons-nous contre ces politiques migratoires qui assassinent, pour la fin immédiate de tout enfermement, pour la liberté de circulation et d’installation de toutes et tous. Pour la mémoire de Semira Adamu et de toutes les personnes que les politiques migratoires ont visé, violenté, réprimé, tué. Opposons-nous à l’extension de la machine à enfermer et à expulser.

Voir en ligne : JOC Bruxelles et Getting The Voice Out