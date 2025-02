Ce mardi 4 février, lors d’une conférence de presse à la Maison-Blanche, Donald Trump a surpris en proposant de vider Gaza de sa population et reconstruire le territoire pour en faire une « Côte d’Azur du Proche-Orient » sous contrôle américain. « Et tout le monde à qui j’en ai parlé – ce n’est pas une décision prise à la légère – tout le monde à qui j’en ai parlé aime l’idée que les Etats-Unis prennent le contrôle de ce territoire, le développent et créent des milliers d’emplois pour en faire quelque chose qui sera magnifique » a déclaré le président américain.

La manière dont l’émission belge « C’est vous qui le dites » a traité l’information illustre le traitement médiatique déshumanisant des Palestinien·nes. L’émission de micro-trottoir de la RTBF a ainsi interrogé ses auditeur·rices en présentant le projet de Trump comme une possibilité sérieuse, la décrivant comme telle : « Le but est de démanteler toutes les bombes et les armes présentes sur le territoire puis d’aplanir la zone pour ensuite la développer économiquement et créer de l’emploi. C’est une bonne nouvelle ? » Une question qui normalise un discours de colonisation forcée en omettant complètement la volonté et les droits des habitant·es de Gaza ainsi que le génocide en cours.

Cette déshumanisation s’inscrit dans une tendance plus large du traitement journalistique de la question palestinienne.

L’Observatoire des médias en France, Acrimed, a consacré son numéro 49 de la revue « Médiacritiques » sur la thématique « Israël – Palestine. Le Naufrage du débat Public ». Le constat est sans appel : nombreux médias occidentaux usent de doubles standards dans leur manière de présenter les victimes des conflits, de compassion sélective, d’invisibilisation de la tragédie de Gaza et de déshumanisation. Les Palestinien·nes sont trop souvent réduits à des chiffres, des « terroristes » ou des entités sans voix. L’utilisation d’un lexique chargé d’émotions pour certaines victimes et distant pour d’autres renforce cette invisibilisation. Les victimes palestiniennes ne sont pas dignes d’une véritable information.

« La situation telle qu’elle est présentée quotidiennement par les médias est trop souvent distante et déshumanisée. Or, voir nos histoires réduites à des chiffres et des statistiques me rend triste. La vie d’un Palestinien s’apparente à un parcours infernal entre les contrôles incessants aux checkpoints et les prisons. C’est la, la réalité de la colonisation de peuplement et ses conséquences sur nous autres qui avons eu la mauvaise idée de naitre ici ». Mohammad Sabaaneh

De plus, l’émission de la RTBF a présenté la proposition de Trump sans analyse critique, ni contre-discours immédiat. La présentation brute de ce projet donne l’impression qu’il pourrait être bénéfique, sans souligner ses implications coloniales violentes, son irrespect complet pour le droit international et omettant la violence du génocide en cours. Cela va a l’encontre du cordon sanitaire médiatique mis en place en Belgique pour empêcher la diffusion de thèses racistes et discriminantes sur ses antennes. En effet, Donald Trump et Benyamin Netanyahou sont des figures de l’extrême droite mondiale. Donner la parole sans mise en contexte à de telles idées contribue à leur normalisation.

En France, Franceinfo est allé encore plus loin en invitant un hôtelier pour commenter les « potentiels touristiques » de Gaza sous un angle purement économique. Cette approche pose une question de fond : peut-on vraiment débattre d’un projet qui repose sur du nettoyage ethnique et sur des crimes de guerre contre la population gazaouie alors qu’un génocide est en cours sur cette même population ?

Il ne s’agit pas ici d’un simple débat d’idées, mais d’une manipulation narrative qui vise à rendre acceptable une entreprise de dépossession et de destruction d’un peuple. Dans ce contexte, la responsabilité des médias est essentielle : informer, analyser et contextualiser. Laisser des discours de ce type se diffuser sans contradiction revient à participer à une propagande de guerre.

