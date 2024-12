Victoire à la ZAD de Donderberg

Photo Brieuc Van Elst.

Ce jeudi 28 novembre, après des années de lutte pour sauver l’îlot Donderberg, le projet d’urbanisation a été annulé. Pour sauver la zone, la ZAD (zone à défendre) de Donderberg avait vu le jour le 11 octobre. Le projet d’urbanisation « Hop 5 » qui comptait une école, des logements privés et des place de parking a été annulé sur le plan politique en attendant que les permis d’urbanisme soient complètement annulés. Une victoire retentissante pour cette lutte vieille de plusieurs années, mais de nombreux enjeux persistent dans la reconversion de cet espace naturel.

Ainsi, ce terrain vaste de 2,6 hectares ne devrait pas être urbanisé, mais transformé en un parc public. Cela soulève des questions écologiques vis-à-vis de la préservation de la biodiversité foisonnante et des avantages écologiques qui en découlent, d’autant plus que le parc de Laeken se situe à peine à quelques centaines de mètres de l’îlot Donderberg. Sans intervention humaine depuis 50 ans, ce site s’est progressivement transformé en un véritable écosystème. Les interventions humaines telles que l’élagage des branches mortes ou l’élimination des ronces, qui jouent elles-mêmes un rôle crucial, ont été limitées. Une personne ayant témoigné pour cet article nous a confié n’avoir jamais vu autant de superpositions de couches végétales sur un sol naturel à Bruxelles. Cette zone abrite aujourd’hui une diversité d’espèces animales et végétales qui est rare et précieuse en contexte urbain ; plus de 500 essences d’arbres, des renards, des furets et de nombreux insectes… Ce lieu se distingue des espaces verts urbains « communs » tels que les parcs ou les plaines artificielles, car il a évolué librement en respectant l’équilibre de l’écosystème.

Les occupant·es de la ZAD ont également souligné le rôle bénéfique de cet espace naturel face aux menaces grandissantes d’inondations pesant sur le quartier avoisinant. En effet, le sol actuel présente une forte perméabilité capable d’absorber de grandes quantités d’eau, contrairement au sol bétonné envisagé par le projet « Hop 5 » qui aurait engendré des ruissellements de surface important vers les quartiers situés en contre bas. Les inondations de 2016 qui ont touché le quartier de Bockstael (se trouvant à proximité de la ZAD) ou encore celles de Valence (Espagne) survenues en octobre 2024 ont rappelé qu’il est urgent de réévaluer l’aménagement des territoires urbains pour faire face à ces épisodes climatiques qui seront de plus en plus fréquents et violents. Ainsi, un espace naturel en friche aussi grand que celui-ci dans un quartier dense comme Laeken permet à la fois de prévenir des inondations mais aussi de réguler les températures lors de pique de chaleurs alors qu’un énième parc ferait perdre des avantages vis-à-vis de ces mêmes éléments.

Finalement, notons qu’une telle lutte écologique peut arriver à une victoire concrète : le changement de l’affectation du sol de cette zone en espace vert pour en garantir la pérennité devrait être validé très prochainement. Cependant, le combat pour la préservation de cette friche n’est pas encore fini. Les occupant·es soulignent la nécessité que cet espace naturel ne soit pas transformé en parc afin que les espèces animales et végétales puissent continuer d’y vivre librement.

À l’heure actuelle, les occupant·es continuent d’avoir besoin de soutien sur place en rappelant que toute personne est le/la bienvenu·e et ce dans un contexte de « victoire » où la menace d’expulsion est descendue d’un cran. Nous vous invitons à consulter le site internet : savedonderberg.laeken.brussels, pour y trouver des informations supplémentaires et évidemment à vous rendre sur place.

