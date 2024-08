Un an après la sortie de son single « Yéyé », le rappeur et activiste togolais Elom 20ce livrera son cinquième album, « Hors Temps », un projet dense de 17 titres imprévus, créés tout en folie et spontanéité, qu’il présentera en exclusivité belge le vendredi 20 septembre 2024 au 26, rue de la victoire à 1060 Saint Gilles.

Elom 20ce est l’un des noms les plus connus de la scène rap engagée en Afrique. Avec trois albums et un EP à son actif, il est également réalisateur de films et de clips, ainsi qu’initiateur de la marque de vêtements Asrafobawu.

Plus qu’un album, Hors-Temps est une expérience artistique globale et immersive, à mi-chemin entre un concert classique et une performance. Sur cette tournée, conçue comme un voyage en 7 chapitres, Elom 20ce ne rappe pas : Il dit des histoires debout d’une voix pleine et puissante, accompagné du pianiste de jazz ghanéen Kamarou Kwaku Anthony. Aux côtés du conteur/performeur et du pianiste, un chef culinaire, s’engagera également avec le public dans un échange gastronomique.

Pour cet événement exceptionnel, une fois n’est pas coutume, nous demandons une participation financière à l’entrée (10 euros) afin de rémunérer correctement les artistes et de rembourser les frais d’organisation.

