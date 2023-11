Encouragez le débat urbain ! Soutenez Inter-Environnement Bruxelles !

Inter-Environnement Bruxelles est une association fédérant des habitant·e·s de la région bruxelloise actif·ve·s sur des questions urbaines, écologiques et sociales. IEB se compose principalement de groupes d’habitant·e·s constitués sous forme de comités de quartier, d’associations et de collectifs qui pensent et agissent selon les objectifs et principes définis ci-dessous. IEB s’ouvre également à l’émergence de dynamiques naissantes ou plus éphémères ainsi qu’à des personnes actives dans des luttes locales, développant une expertise située, pour autant que les un·e·s et les autres s’inscrivent dans une dynamique collective.

Inter-Environnement Bruxelles édite un journal appelé Bruxelles en mouvements. Il est possible de s’y abonner et de recevoir la version papier ou de le lire en ligne gratuitement. Liant les actions locales aux problématiques globales, Bruxelles en mouvements explique les enjeux dans tous les domaines qui touchent au cadre de vie en ville : que ce soient les permis d’urbanisme et d’environnement, les propositions en matière de déplacements, la problématique des déchets, la lutte contre les nuisances sonores et les pollutions ou la réflexion sur le logement et le patrimoine culturel.

Vous pouvez également effectuer votre versement sur le compte bancaire TRIODOS BE63 5230 8136 6608 au nom d’Inter-Environnement Bruxelles - 34-36, rue du Chimiste 1070 Bruxelles.

55 % d’amour, 45 % de déduction fiscale

Si le total de vos dons sur l’année civile en cours atteint ou dépasse 40 €, vous bénéficiez d’une déduction fiscale de 45% sur le montant de votre don. Ainsi, un don de 100 € ne vous coûterait que 55 €.

Veuillez, dans ce cas, à bien nous communiquer vos coordonnées afin que nous puissions vous faire parvenir l’attestation fiscale que vous joindrez à votre déclaration d’impôts.

Pour la beauté du geste

Vous pouvez faire un don unique mais aussi un don mensuel. Cette formule nous offre un soutien plus stable et prévisible et elle donne droit à la même déduction fiscale qu’un don unique si le total annuel atteint ou dépasse 40 €. En d’autres termes, il vous faut verser au minimum 3,4€ /mois pour en bénéficier... mais, pour la beauté du geste, nous recommandons un minimum de 4€ /mois.

Que fait IEB des dons récoltés ?

Votre don, autant apprécié qu’utile, contribue à assurer l’indépendance de notre association, notamment lorsque, faute de débat démocratique dans les matières urbaines ou de prise en compte de celui-ci, nous décidons de mener des actions en justice.

Vous trouverez tous les détails de nos actions dans nos rapports d’activités annuels.

Transparence

Vous pouvez vous assurer de la santé financière d’IEB en consultant les comptes de l’association soumis à la Centrale des bilans de la Banque nationale, ainsi que les données de la Banque Carrefour des Entreprises.

Respect de votre vie privée

Nous n’enregistrons vos coordonnées que pour vous envoyer une attestation fiscale et n’en faisons pas d’autre usage. Vous pouvez lire notre politique de protection des données privées pour en savoir plus à ce sujet.