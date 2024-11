[Etats-Unis] Assassinat de Malcom X, plainte déposée par la famille contre quatre agences d’état

Ilyasah Shabazz, la fille de Malcolm X, ainsi que d’autres membres de la famille poursuivent le gouvernement fédéral, l’accusant d’avoir jouer un rôle dans l’assassinat du leader des droits civiques en 1965. Dans une plainte déposée contre le ministère de la Justice (DOJ), le FBI, la CIA et le département de police de New York (NYPD), la famille allègue que toutes ces agences ont joué un rôle important dans les événements qui ont conduit au meurtre de Malcolm X, et ont ensuite dissimulé leurs implications pendant plusieurs décennies. La femme de Malcolm X et ces filles réclament à titre de dommages et intérêts 100 millions de dollars et exigent également des réponses aux questions qui entourent encore l’assassinat.

« Pendant des décennies, ces agences ( DOJ, FBI, CIA, NYPD ) ont considéré l’activisme noir comme une menace pour la sécurité nationale, ce qui a entraîné le ciblage incontrôlé de dirigeants éminents, y compris le Dr. Martin Luther King Jr. et Marcus Garvey », a déclaré la famille. Pour rappel, Malcolm X, né Malcolm Little, a été abattu à l’âge de 39 ans par trois hommes le 21 février 1965 à Manhattan, où il devait prononcer un discours. Sa femme enceinte, Betty Shabazz, et ses quatre filles étaient au premier rang. En 2021 un ancien officier de NYPD affirmait que le NYPD et le FBI avaient couvert les détails de l’assassinat de Malcom X.